Менее половины россиян проходят осмотр у гинеколога раз в год

Менее половины женщин (48%) проходят профилактический осмотр у гинеколога раз в год или чаще. Одновременно лишь 45% респонденток знают, что рак органов женской репродуктивной системы можно предотвратить с помощью ранней диагностики и своевременных мер профилактики.
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