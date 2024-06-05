Менее половины россиян проходят осмотр у гинеколога раз в год

Менее половины женщин (48%) проходят профилактический осмотр у гинеколога раз в год или чаще. Одновременно лишь 45% респонденток знают, что рак органов женской репродуктивной системы можно предотвратить с помощью ранней диагностики и своевременных мер профилактики.