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Долженков об ударах по рукам Тирни: «Меня провоцировали весь матч, этот канадец – в том числе. Я слышал оскорбления, провокации и грубые слова. Никого не хотел обидеть»

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» (3:5, 0-2) во втором матче первого раунда серии Кубка Гагарина. За три секунды до завершения третьего периода нападающий ЦСКА несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни на вбрасывании.

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