Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В защиту Марьи Ивановны

После  известных  событий (украинских  терактов  и атаки  на  наши  аэродромы) и  начавшегося  после  событий  шабаша, устроенного  в интернетах   военкнурами  и  беглохохлами, пан Якеменко (вы  его  знаете, они  с братом - про брата  в "Бесогоне"  рассказали, а  пану Якеменко повезло)  написал   большой  пост,  в  коем  показал, как  военкнуры и  беглохохлы,  по  факту  воющие  на информационных  фронтах  на стороне  укропов,  воздействуют  на  сознание  среднестатистической  Марьи  Ивановны.

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