ВСУ от действий Южной группировки потеряли 44 робототехнических комплекса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 44 наземных робототехнических комплекса (НРТК), а также 22 пункта управления беспилотной авиацией и четыре терминала спутниковой связи Starlink.