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ВЦИОМ: большинство читателей в России отдает предпочтение детективам, фантастике и фэнтези

ВЦИОМ: большинство читателей в России отдает предпочтение детективам, фантастике и фэнтези

Почти все россияне выбирают развлекательную литературу, а не книги по саморазвитию. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет сайт pravda-nn.

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