Знаете, чем особенно хорош понедельник? Он приближает пятницу) Вот проживем сегодняшний день – и на шаг ближе к выходным.
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Знаете, чем особенно хорош понедельник? Он приближает пятницу) Вот проживем сегодняшний день – и на шаг ближе к выходным.