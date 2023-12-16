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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Жители многоэтажки в Новом Уренгое живут без лифта вот уже два года

Жители многоэтажки в Новом Уренгое живут без лифта вот уже два года

Жители многоэтажки на Комсомольской, 8А в Новом Уренгое остались без лифта больше двух лет назад. Дело в том, что импортные запчасти для ремонта не заказали в срок, а теперь их достать невозможно из-за санкций.

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