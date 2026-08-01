Муж фельдшера Улданы Мырзуан женился спустя 8 месяцев после ее смерти на подруге

В прошлом году в Казахстане трагически погибла 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан. Все произошло во время вызова — Улдана бросилась на помощь пострадавшим во время обрушения кирпичной облицовки дома, и на нее упали стройматериалы…В прошлом году в Казахстане трагически погибла 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан.