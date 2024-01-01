Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    .....недогосударство окраина не должно существовать........Сивков указал на ...
  • Zoia Goldshtab
    Посвежевший огонёк???? Это что-то новое.....Молодёжи талантливой полно,а Вы о свежести....эту свежесть надо перелицев...Впервые за 30 лет...
  • Игорь
    Кстати , сэкономили почти 400 кило. где сейчас группа не знаю даже я - их инструктор. Последняя связь была из под Пол...После террористич...

При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

Мой сегодняшний собеседник - Марина Николаевна Л., профессор на пенсии. Ее отец, ученый и инженер, обеспечил первый в истории беспосадочный перелет самолета В.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Не надо про повезло. Талантливые, честные, трудолюбивые родители получали от государства по своему труду. Тогда ещё не было волосатых лап, богатых родственников при власти. Всё это появилось потом, заработало во втором поколении. После освобождения революции к руководству производством, наукой, в сельском хозяйстве приходили самые талантливые, порядочные. А вот на внуках всё кончилось. Яркий пример внук Гайдара.
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8 час.
Катерина
А  я  говорю,  ПОВЕЗЛО ОТЦУ  Марины Николаевны...  не  пригодился  чемоданчик...  Другим  повезло  меньше...  https://historical-fact.livejournal.com/485.html
Крупнейшие ученые, уничтоженные при Сталине. Часть I.
historical-fact livejournal
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7 час.
Катерина
Почитайте  список умнейших  людей,  уничтоженных  при  Кобе.  Кровь  стынет.  Но  ваших  же  предков  эта  беда  обошла  стороной,  как  и  папу  Марины Николаевны.  А  вот  МОИХ не  обошла... хоть  и  были  они  простыми полуграмотными  крестьянами  из  глухой   уральской  деревушки. Не  кулаки... наёмный  труд  не  использовали...  сами  трудились  от  зари до  зари.  Но  на  места  разнарядки  шли  на  поиск   ВРАГОВ  НАРОДА.  И  их  находили  там,  где  ими  и  не  пахло.
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7 час.

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