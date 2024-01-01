При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

Не надо про повезло. Талантливые, честные, трудолюбивые родители получали от государства по своему труду. Тогда ещё не было волосатых лап, богатых родственников при власти. Всё это появилось потом, заработало во втором поколении. После освобождения революции к руководству производством, наукой, в сельском хозяйстве приходили самые талантливые, порядочные. А вот на внуках всё кончилось. Яркий пример внук Гайдара.

Катерина

Почитайте список умнейших людей, уничтоженных при Кобе. Кровь стынет. Но ваших же предков эта беда обошла стороной, как и папу Марины Николаевны. А вот МОИХ не обошла... хоть и были они простыми полуграмотными крестьянами из глухой уральской деревушки. Не кулаки... наёмный труд не использовали... сами трудились от зари до зари. Но на места разнарядки шли на поиск ВРАГОВ НАРОДА. И их находили там, где ими и не пахло.