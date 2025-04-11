"Вашингтон" вручил Овечкину золотую клюшку на церемонии в честь его рекорда

Александр Овечкин побил сразу несколько рекордов НХЛ, в том числе, по количеству забитых шайб.Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" провёл торжественную церемонию в честь выдающегося достижения Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной".