Сменить причёску, костюм и грим — ещё не значит стать другим человеком. Иногда роль требует другого веса, другой походки, другого дыхания.
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