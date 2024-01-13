Эксперты рассказали, как будут возвращать украденные мошенниками деньги Ирэн ОрлонскаяСогласно Центральному банку, в 2022 году злоумышленникам удалось похитить 14 миллиардов рублей с банковских счетов, что является значительным увеличением по сравнению с почти 12 миллиардами, украденными только за первые три квартала предыдущего года.
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