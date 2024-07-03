WSJ назвала Джилл Байден самой влиятельной фигурой в окружении президента США

Газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала супругу президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл самой влиятельной фигурой в окружении главы государства, от которой зависит дальнейшая предвыборная кампания.
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