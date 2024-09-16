Политика как он...
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Политика как она есть

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Figaro: неудачи Киева на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

Figaro: неудачи Киева на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта, пишет газета Le Figaro.

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Комментарии
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Vova Гарин
Нахер переговоры,полное уничтожение хохло-мразей,одну попытку просрали.
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17 час.

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