Запрет на вылов воблы в России будет действовать и в 2025 году

С воблой действительно плохая ситуация, признался глава Росрыболовства. Илья Шестаков сообщил, что в 2025 году в России продолжит действовать запрет на вылов воблы, добавив, что восстановление запасов будет проходить естественным путем.
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