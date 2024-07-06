Рябков заявил о необходимости внесения дополнений и корректировок в ядерную доктрину

По его словам, конфликт на Украине показал, что ядерное сдерживание "работает не в полной мере" В российскую ядерную доктрину нужно внести "некие концептуальные дополнения и корректировки", так как ситуация вокруг конфликта России и Украины показала, что "ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере".