Губернатор Гладков: ВСУ нанесли 90 ударов по Белгородской области

Белгородские власти опубликовали статистику обстрелов со стороны Украины. 18 октября ВСУ нанесли 90 ударов артиллерией и беспилотниками по 14 населенным пунктам 6 муниципалитетов, причинив незначительный вред.
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