В Германии подняли вопрос о закрытии Русского дома в Берлине

Депутат бундестага ФРГ Хауэр поднял вопрос о закрытии Русского дома в Берлине Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Маттиас Хауэр поднял вопрос о закрытии расположенного в Берлине Русского дома.