Промоушен HFC пожизненно отстранил избившего ринг-герл бойца ММА Хейбати

Российский бойцовский промоушен Hardcore Fighting Championship принял решение пожизненно отстранить иранского бойца смешанного стиля (ММА) Али Хейбати после того, как тот ударил ринг-герл перед боем против Аркадия Осипяна из Армении.
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