Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция может продать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, но с рядом условий.
Лавров оценил вероятность продажи Турцией российских ЗРК
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да хер ложила Турция на Россию - продадут США эти ракеты, а потом они полетят в нас же. Какая сволочь в Кремле разрешила продать С-400 врагу? Чем думали? Жопой? А теперь Лавров юлит, чушь порет, пытаясь оправдаться за подлость подписавших сделку о продаже.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Отмечалось, что С-400 не могут быть проданы другой стороне без одобрения России." Продадут, не спросив Россию.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Дизлайки мне, оставленные некоей Тать яной подтвердили мою правоту. Вы, Татьяна, ноль в истории, потому и верите всякой чуши. Договор, говор ит Лавров. А сколько уже договоров нарушила Турция? Хотя бы тот договор Кючук-Кайнарджийский о Крыме, в ко тором сказано,что Крым навсегда отходит России.Но Эрдоган лжёт нагловсему миру, считая Крым украинским.
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15 час.
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