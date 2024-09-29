Лавров оценил вероятность продажи Турцией российских ЗРК

Владимир Алтайцев Да хер ложила Турция на Россию - продадут США эти ракеты, а потом они полетят в нас же. Какая сволочь в Кремле разрешила продать С-400 врагу? Чем думали? Жопой? А теперь Лавров юлит, чушь порет, пытаясь оправдаться за подлость подписавших сделку о продаже.

Владимир Алтайцев Отмечалось, что С-400 не могут быть проданы другой стороне без одобрения России." Продадут, не спросив Россию.