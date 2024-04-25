НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Барбашев сделал передачу во 2-м матче плей-офф подряд. «Вегас» ведет в серии с «Далласом» – 2-0

Форвард «Вегаса» отдал результативный пас во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли подряд. Сегодня за 12:36 у россиянина ни одного броска в створ ворот (2 броска были заблокированы), 3 хита, полезность – «плюс 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх