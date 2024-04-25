Барбашев сделал передачу во 2-м матче плей-офф подряд. «Вегас» ведет в серии с «Далласом» – 2-0

Форвард «Вегаса» отдал результативный пас во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли подряд. Сегодня за 12:36 у россиянина ни одного броска в створ ворот (2 броска были заблокированы), 3 хита, полезность – «плюс 1».
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