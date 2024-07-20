На ЕКАД произошло смертельное ДТП

19 июня в районе 31-го километра ЕКАД в Орджоникидзевском районе города произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки «Рено», двигаясь в сторону города Березовский, потерял концентрацию и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста», двигавшимся в противоположном направлении.