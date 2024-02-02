Коридоры памяти: почему мы что-то забываем и как этого избежать

Забывание прежде всего связано с неумением вспомнить, другими словами, с неумением подобрать нужный ключ к нужной двери, за которой лежит нужная информация… Почему же возникает эта «невозможность»? Причин может быть множество, всех не перечислить.
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