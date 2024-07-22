Учителей хотят заставить следить за курящими учениками и снимать их на видео

АНГЕЛ АНГЕЛ

А ученики начнут фотографировать учителей и своих "доброжелателей"... А как же закон о согласии на съемку и фотографирование, вмешательство в личную жизнь и т.д. А о последствиях подумали когда ученики начнут снимать своих учителей, их семьи и т.д и все это выкладывать в сеть?...