Учителей хотят заставить следить за курящими учениками и снимать их на видео

Они смогут фиксировать нарушения на свой личный телефон или просто глазами В Госдуму внесли законопроект, предлагающий штрафовать подростков, их родителей, учителей и обслуживающий персонал, если они курят на территории школы или детского сада, пишет "Парламентская газета".
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