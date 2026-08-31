Путин напомнил о вкладе Цзян Цзэминя в развитие отношений между КНР и РФ

Роль бывшего председателя КНР Цзян Цзэмина в развитии российско-китайских отношений отметил президент России Владимир Путин 31 августа в ходе встречи с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шонхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
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