smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Путин напомнил о вкладе Цзян Цзэминя в развитие отношений между КНР и РФ

Путин напомнил о вкладе Цзян Цзэминя в развитие отношений между КНР и РФ

Роль бывшего председателя КНР Цзян Цзэмина в развитии российско-китайских отношений отметил президент России Владимир Путин 31 августа в ходе встречи с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шонхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым