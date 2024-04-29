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Военные новости ★ спецоперация

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Проект безэкипажных катеров для инженерных войск

Проект безэкипажных катеров для инженерных войск

Многоцелевой безэкипажный катер "Визир" от Кингисеппского машиностроительного завода. Фото КМЗВ недавнем прошлом отечественная оборонная промышленность плотно занялась разработкой перспективных безэкипажных катеров и подводных аппаратов ударного назначения.

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