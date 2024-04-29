Проект безэкипажных катеров для инженерных войск

Многоцелевой безэкипажный катер "Визир" от Кингисеппского машиностроительного завода. Фото КМЗВ недавнем прошлом отечественная оборонная промышленность плотно занялась разработкой перспективных безэкипажных катеров и подводных аппаратов ударного назначения.
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