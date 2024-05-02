Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Королева
    Согласна полностью! Нигде в мире нет такого, чтобы раздавать гражданство не понятно кому. Работают по контракту, в от...Идёт "тихая оккуп...
  • Алекс Сэм
    Статью не читал, сразу пишу коммент . Как говорится умер Максим Ну и х** с ним! Уехали эти тридварасы и слава Богу! З...Чьих детей они во...
  • Надежда Соловьева
    Запрет мигрантам на управление транспортными средствами в РФ!Идёт "тихая оккуп...

В Волгограде девушка-подросток и молодой парень устроили погром у могил участников СВО

В Волгограде девушка-подросток и молодой парень устроили погром у могил участников СВО

В Волгограде на Верхнезареченском кладбище вандалы устроили погром на могилах участников СВО.Telegram-канал «Ритуальный патруль» сообщил, что к акту вандализма причастна молодая девушка около 16-81 лет и парень 23-25 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
&quot; молодая девушка около 16-81 лет&quot;, круто написано . То есть возраст не определяется. А не Алла ли Борисовна часом с муженьком? Бедняжка не смогла убежать от полиции, возраст всё таки . Паренёк помоложе , он успел смыться. Ребята, вы хоть текст то проверяйте.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх