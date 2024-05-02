В Волгограде девушка-подросток и молодой парень устроили погром у могил участников СВО

В Волгограде на Верхнезареченском кладбище вандалы устроили погром на могилах участников СВО.Telegram-канал «Ритуальный патруль» сообщил, что к акту вандализма причастна молодая девушка около 16-81 лет и парень 23-25 лет.
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