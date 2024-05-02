В Волгограде девушка-подросток и молодой парень устроили погром у могил участников СВО

вл

валерий лисицын

" молодая девушка около 16-81 лет", круто написано . То есть возраст не определяется. А не Алла ли Борисовна часом с муженьком? Бедняжка не смогла убежать от полиции, возраст всё таки . Паренёк помоложе , он успел смыться. Ребята, вы хоть текст то проверяйте.