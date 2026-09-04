Казанның Шәрык клубында «СүзДәш» сәхнә теле дәресләре узачак

Казанлыларны Шәрык клубында узачак «СүзДәш» сәхнә теле дәресләренә чакыралар. Дәресләр яхшы сөйләшергә, халык алдында чыгыш ясаудан куркудан котылырга һәм үзен халык алдында тота белергә өйрәнергә теләүчеләр өчен файдалы булачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым