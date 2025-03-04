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Trump orders 'pause' on military aid to Ukraine, White House officials say

Trump orders 'pause' on military aid to Ukraine, White House officials say

President Donald Trump ordered a temporary "pause" on military aid to Ukraine on Monday, according to White House officials, following Friday's heated Oval Office exchange with Ukraine President Volodymyr Zelensky.

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