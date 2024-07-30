В Касимовском районе уничтожили 1,4 гектара дикорастущей конопли

Для устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья для наркотических средств сотрудники полиции организовали уничтожение выявленных зарослей наркосодержащих растений.
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