Бочкарёв: Дом культуры «Ватутинки» в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

После завершения основных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что реконструкция Дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве будет завершена в следующем году.