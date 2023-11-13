Бочкарёв: Дом культуры «Ватутинки» в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

После завершения основных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что реконструкция Дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве будет завершена в следующем году.
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