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"Общественные новости" сообщили о взрывах в Николаевской области Украины

"Общественные новости" сообщили о взрывах в Николаевской области Украины

В Николаевской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщило издание "Общественные новости". Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

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