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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Евпатории пройдёт «Крым КОФЕ Фест»: что в программе

В Евпатории пройдёт «Крым КОФЕ Фест»: что в программе

13 сентября на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» в третий раз пройдёт фестиваль «Крым КОФЕ Фест».

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