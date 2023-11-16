Особенности B-21 Raider

Особенности B-21 RaiderОбработанный с усилением контраста фрагмент фотографии Томаса Джордана со вчерашнего первого полета опытного образца новейшего американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider, позволяющий лучше рассмотреть различные люки на его нижней поверхности.
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