21 Movies People Thought Were "Guaranteed" Hits That Ended Up Flopping Catastrophically Flop At The Box Office

"It seemed like such a slam dunk, and then Pixar was like, 'Hey, what if we made the Buzz movie a depressing time dilation drama about accepting loss?'"View Entire Post ›.
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