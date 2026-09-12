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21 Movies People Thought Were "Guaranteed" Hits That Ended Up Flopping Catastrophically Flop At The Box Office

21 Movies People Thought Were "Guaranteed" Hits That Ended Up Flopping Catastrophically Flop At The Box Office

"It seemed like such a slam dunk, and then Pixar was like, 'Hey, what if we made the Buzz movie a depressing time dilation drama about accepting loss?'"View Entire Post ›.

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