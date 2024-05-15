Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition Все DLC Steam https://irongamers.ru/sale/key/4256045 – Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition для игры в оффлайн режимеАккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов, TeamViewer не нужен После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта steam с игрой Dragon´s Dogma 2 Deluxe EditionЧто входит в Dragon´s Dogma 2 Deluxe Edition:✔️ Превосходная оружейная четвёрка;✔️ Кольцо спокойствия;Новый набор “Благо для путешественника” который в себя включает:✔️ Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).