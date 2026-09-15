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Новости Тамбова

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Неваляшка из Котовска украшает Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Неваляшка из Котовска украшает Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Котовская неваляшка продолжает своё шествие по самым масштабным и знаковым событиям России и мира. Новой локацией, где при поддержке национального центра «Россия» теперь тоже есть котовская неваляшка, стал Международный фестиваль молодёжи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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