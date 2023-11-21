Глава ФНС анонсировал упрощенную систему вычета за лечение и обучение

Россияне смогут в упрошенном порядке оформлять налоговые вычеты за лечение и обучение. По прогнозам ФНС, год потребуется для отладки автоматизированной системы сбора и обработки данных из клиник и учебных заведений страны, и в 2025 году россияне смогут в упрошенном порядке возвращать часть средств, потраченных на здоровье и образование.