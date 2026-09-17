Депутат провел около 13 часов запертым в туалете в здании парламента в Брюсселе

Депутат парламента бельгийского региона Фландрия от партии «Фламандский интерес» Фредерик Эренс провел около 13 часов запертым в туалетной кабинке парламентского комплекса в Брюсселе.
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