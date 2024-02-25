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Как Крым и Севастополь выбрали свой путь: история одного февраля, который изменил всё

Как Крым и Севастополь выбрали свой путь: история одного февраля, который изменил всё

Десять лет назад февраль для крымчан стал тревожным месяцем – 25 февраля в Симферополе около здания республиканского парламента они провели пикет и потребовали от крымских властей взять управление регионом на себя и подчинить все силовые структуры.

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