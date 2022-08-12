Россияне стали меньше играть в азартные игры – big data Tele2

Россияне стали меньше играть в азартные игры – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал снижение суммарного трафика в четырех легальных игорных зонах на 21% в январе-июне 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх