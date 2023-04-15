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Президент Бразилии заявил, что США должны перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине

Президент Бразилии заявил, что США должны перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с заявлением о том, что, Вашингтон намеренно занимается эскалацией военных действий на Украине и ради собственных интересов разжигает ненависть двух народов против друг друга, пишет агентство ТАСС.

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