Президент Бразилии заявил, что США должны перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с заявлением о том, что, Вашингтон намеренно занимается эскалацией военных действий на Украине и ради собственных интересов разжигает ненависть двух народов против друг друга, пишет агентство ТАСС.