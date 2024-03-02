Русская весна
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Русская весна

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Отдайте русскому медведю всё, что он хочет, — основатель ЧВК Blackwater

Отдайте русскому медведю всё, что он хочет, — основатель ЧВК Blackwater

Основатель американской ЧВК Blackwater, бывший спецназовец ВМС США Эрик Принс призвал «отдать русскому медведю всё, что он хочет», имея в виду выполнение всех условий России для завершения СВО.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Вот пусть и узнают каково это, когда пытаются соки вытянуть. Привыкли жить за чужой счет. А тут счет самим выставили. Реакция закономерная: украсть. Вот и вся суть «партнеров». С ними можно только «за гриву и в морду». А их население не лучше. Наши в Берлин привезли полевые кухни. А в СССР зверствовали те же берлинские (и т.п.) слесари, стекольщики, трубочисты. Да еще как старались.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Ну Запад сам ничего что украл за 500-т летнюю колонизацию мира не отдаст. будет подыхать но не отдаст. Так что остальной мир будет действовать как в романе &quot;Граф Монте-Кристо&quot;....сколько там курочка стоила?
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12 час.

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