Отдайте русскому медведю всё, что он хочет, — основатель ЧВК Blackwater

АЮ

Александр Юткин

Вот пусть и узнают каково это, когда пытаются соки вытянуть. Привыкли жить за чужой счет. А тут счет самим выставили. Реакция закономерная: украсть. Вот и вся суть «партнеров». С ними можно только «за гриву и в морду». А их население не лучше. Наши в Берлин привезли полевые кухни. А в СССР зверствовали те же берлинские (и т.п.) слесари, стекольщики, трубочисты. Да еще как старались.