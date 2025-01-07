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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии, подписав контракт по схеме 2+2 (De Telegraaf)

48-летний экс-форвард «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов подпишет контракт на 2 года с возможностью его продления еще на такой же срок.

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