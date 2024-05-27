МИД и Минюст сообщили Путину, что талибов можно исключить из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции сообщили президенту России Владимиру Путину о том, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) можно исключать из списка запрещенных организаций.
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