Начальник ГУР Буданов: Украина намерена первыми обменять тяжелораненых и больных

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны генерал Кирилл Буданов (в России внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией.
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