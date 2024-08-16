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Начальник ГУР Буданов: Украина намерена первыми обменять тяжелораненых и больных

Начальник ГУР Буданов: Украина намерена первыми обменять тяжелораненых и больных

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны генерал Кирилл Буданов (в России внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией.

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