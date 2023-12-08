WhatsApp вводит функцию самоуничтожащихся голосовых сообщений

WhatsApp (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) запускает функцию самоуничтожающихся голосовых сообщений WhatsApp, популярный мессенджер, представил новую функцию для повышения конфиденциальности общения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии