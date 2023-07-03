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Депутат Госдумы Власов призвал создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Депутат Госдумы Власов призвал создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам онлайн-покупок, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.

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