Депутат Госдумы Власов призвал создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам онлайн-покупок, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам онлайн-покупок, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
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