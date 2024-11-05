Советник Зеленского Литвин: закон о дровах не будет подписан

Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что глава киевского режима не намерен подписывать так называемый «закон о дровах», предусматривающий ужесточение наказания за хранение дров стоимостью свыше $726 без подтверждающих документов.
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