Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны предпринимателя Илона Маска, до недавнего времени курировавшего в его администрации работу ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE).
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